İstanbul Milletvekili Ali Gökçek: “Ülke genelinde okullarımız ödenek eksikliği, personel yokluğu, öğretmen açığı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Eğitimden tasarruf olmaz. Bir an evvel tüm devlet okullarımızın gerekli yardımcı personelle donatılması şarttır” dedi.

İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, devlet okullarındaki yardımcı personel eksikliği başta olmak üzere yaşanan sorunları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler, veliler ve eğitimciler için büyük sorun ve sıkıntılarla başladığını belirten CHP’li Ali Gökçek, “İktidar kendi elleriyle bozduğu ekonominin faturasını öğrencilere, velilere ve eğitimcilere yüklemek istiyor. Ancak eğitimden tasarruf olmaz. Bir an evvel tüm devlet okullarımızın gerekli yardımcı personelle donatılması şarttır” dedi. 9 Eylül 2024 Pazartesi günü 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin sorun ve sıkıntılarla birlikte çaldığını söyleyen Ali Gökçek, “Ülke genelinde okullarımız ödenek eksikliği, personel yokluğu, öğretmen açığı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ekonomik krizin faturasını eğitim hizmetlerinden tasarruf ederek çocuklarımıza ve gençlerimize kesmek isteyen iktidar milyonlarca öğrencimizi ve ailelerini, eğitimcilerimizi zor durumda bırakan kararlar almıştır” diye konuştu.

Sınıflar Öğretmensiz Kaldı

Öğretmen atamalarının hala açıklanmadığını hatırlatan Ali Gökçek, “Mevcut ihtiyacın çok çok altında yapılacak olan öğretmen atama sonuçlarının hala açıklanmaması ve sürecin ucu açık şekilde belirsiz bırakılması çok sayıda sınıfı öğretmensiz bırakmış durumda. Kimi okullarda olması gerekenin çok üstünde sınıf mevcutlarının oluşturulduğuna dair bilgiler geliyor. Bakanlık öğretmen açığını ücretli öğretmen ile kapatabileceğini düşünüyor ancak çok büyük hata ediyor” uyarısında bulundu. CHP’li Ali Gökçek, “Toplum Yararına Hizmet Projesi” kapsamında vatandaşların okullarda çalıştırılması uygulamasının sonlandırılmasının büyük bir yanlış olduğunu söyleyerek “Ödenek eksikliği sebebiyle okullarımızda temizlik ve hijyen malzemesi gibi ürünlerin temini için velilerin desteği beklenirken Milli Eğitim Bakanı bu sorunları görmezden gelmeyi tercih etmekte, okulların açılması ile birlikte yaşanacak karmaşaya adeta davetiye çıkarmaktadır” dedi.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL