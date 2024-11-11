Ekim dönemi başladı, çiftçi endişeli

Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçinin traktörü, tarlası var, ama üretimden bir kazanç elde edemiyor. Buna rağmen tarlasını ekmek zorunda” diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, “Çiftçinin traktörü, tarlası var ama üretimden bir kazanç elde edemiyor. Buna rağmen tarlasını ekmek zorunda” dedi.

2025 yılında çiftçilere verilmesi gereken milli gelirin yüzde birinin yaklaşık 635 milyar TL olduğunu bildiren Gürer, “İktidarın bu desteğe ayırdığı bütçe sadece 135 milyar lira. 2006 yılında yürürlüğe giren Tarım Kanunu’na göre çiftçiye milli gelirin yüzde biri destek olarak verilmeliydi, fakat iki yılda verilmesi gereken miktar eksik kaldı ve çiftçiye ulaştırılmayan destek iki yılda 800 milyar lirayı bulmuş durumda. Çiftçilere verilen desteğin yetersiz” diye konuştu.

Bu yıl üretim yapmalarına rağmen çiftçilerin kazanç elde edemediğini dile getiren Gürer, “Buğdayı TMO, alım fiyatı olarak 9.250 liradan aldı. Şu anda tohumun tonunu 21.000 TL’ye alıyorlar. Taban gübre olarak kullanılan DAP gübresi ise 23 bin lirayı aşmış durumda. Bu fiyatlarla gübre bayiye geliyor, çiftçi bu fiyatlardan daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Üstelik piyasaya sahte gübre sürülmeye başladı ve bu durum mağdur çiftçileri zor durumda bırakıyor.” dedi.

Sedat Serdar - İstanbul