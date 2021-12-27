Ekmek yediğimiz un bile dolarla

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için 24 Aralık’ta gittiği Kilis’te esnafın sorunlarını dinledi.

Babacan, ziyaret ettiği telefon mağazasında kendisine yaşadığı sorunları anlatan esnafa, şunları söyledi: “Memleket düzlüğe çabuk çıkar, ama işin kuralı var. İşi bilen, dürüst kadrolar gerekiyor. İstişareyle, ortak akılla, adaletle hareket etmek gerekiyor.” Babacan’ın “Piyasada bu kadar oynaklık varken mala nasıl fiyat veriyorsunuz” diye sorduğu Kilisli esnaf, “100 lira olan, 300 lira oldu. Meselâ şunu size sattım başkanım; 100 lira eski fiyatı, buna şimdi 200 demezsem ben bunu tekrar 200’e alamayacağım. ‘250’ diyorum, ‘Pahalanmış’ diyor. ‘Dolar’ diyorum, ‘Her şey dolarla mı’ diyor. Un ya… Ekmek yediğimiz un dolarla. Saman dolarla geliyor, ben bunu anlamıyorum” dedi.

Kilis - Anka