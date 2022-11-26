Ekonomi milli güvenlik meselesi oldu

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu.

Cinisli şunları söyledi: “Öyle bir ekonomi konuşuyoruz ki politika faizi yüzde 9 ama Türkiye’nin yurt dışından borçlanma faizi dolarla yüzde 10. Politika faizimiz yüzde 9, TL; dolarla borçlanma faizi 10. İnanılmaz bir çelişki. Böyle bir ekonominin sağlıklı olduğunu lütfen kimse iddia etmesin. Milli Güvenlik Kurulu’na da iş düşüyor. Bence kurulunuzun gündemine ekonomiyi de alın çünkü ekonomi de bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Merhum Süleyman Demirel, ‘Bundan sonraki bir finansal, ekonomik kriz arkasından siyasi tavizler getirebilir’ demişti. Şu anki durum Allah esirgesin ülkemize siyasi taviz verme mecburiyetinde bırakır diye endişe ederim. O yüzden de şu anki ekonomik durum bir milli güvenlik sorunudur. (...) Bütçe savunulurken bir gelecek projeksiyonu göremedik. 2002 ile, 2022 sürekli kıyas edildi ki bu acınılacak bir durum. 2002’de zaten bir enkaz devralınmıştı. Türkiye ekonomisinin en dip seviyesiydi 2001 krizinden sonraki durum. O enkazla bugünkü durumu karşılaştırıyor olmanız kendinizi olan saygınızı da yitirmiş olmanız demektir. Ama daha vahimi 2002 öncesi hep kötülendi. 2002 öncesinde sanki bu devlet yokmuş gibi bir hava estirildi.”

Ankara - Anka