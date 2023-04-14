Ekonomide de vaadlerin hepsi lafta kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yıl önce, 2011 Genel Seçimleri öncesinde “Türkiye hazır, hedef 2023” başlığıyla duyurduğu 2023 hedeflerinin neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesi’nde ekonomi başlığı altında dikkat çekici vaatler yer aldı. Bu vaatler arasında yüzde 50 civarındaki enflasyonun ve yüzde 10 düzeyindeki işsizliğin tek haneye düşürülmesi, kişi başına düşen milli gelirin 10 bin 600 dolardan 16 bin dolara çıkarılması ve “gelir tamamlayıcı aile destek sistemi” kurulması gibi maddeler öne çıktı. DW Türkçe’ye konuşan ekonomistlere göre, Erdoğan’ın ekonomi alanındaki vaatleri, AKP’nin 2011 Genel Seçimleri öncesinde, “Türkiye hazır, hedef 2023” başlığıyla duyurduğu 2023 hedeflerinin de gerisine düşmüş durumda.

Gerçekleşmesi imkânsız

Uzmanlar, Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkması halinde mevcut para ve maliye politikası ile bu vaatleri gerçekleştirmesinin “neredeyse imkansız” olduğunu dile getiriyorlar. Prof. Dr. Evren Bolgün’e göre, Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı ekonomi hedefleri bir programa ve stratejiye değil, sadece vaatlere dayanıyor. Erdoğan’ın enflasyon, işsizlik ve kişi başına düşen milli gelir gibi alanlarda vaat ettiği hedeflerin gerçekleşme ihtimalinin bugünkü politikalarla mümkün olmadığını vurgulayan Prof. Bolgün, “Ortada bir program yok, sadece vaatler var. 12 yıl önce konulan hedefler nasıl tutmadıysa, bugün de bu vaatlerin gerçekleşmesi imkansız” diyor.

Enflasyon tek haneye inmedi

Öte yandan Erdoğan’ın 12 yıl önce, 2011 Genel Seçimleri öncesinde “Türkiye hazır, hedef 2023” başlığıyla duyurduğu 2023 hedeflerinin neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi. 12 yıl önce enflasyonun tek haneye indirileceği, işsizliğin yüzde 5’in altına çekileceği, kişi başına gelirin 10 bin dolardan 25 bin dolara çıkarılacağı ve Türkiye’nin, dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına gireceği gibi vaatler sıralanmıştı. Ancak bugün gelinen noktada enflasyon yüzde 50 olurken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 23’ün üzerine çıkmış durumda. Cari açık ve dış ticaret açığı cumhuriyet tarihi rekoru kırarken, kişi başına gelir 8 bin 500 dolara, Türkiye’nin dünya ekonomileri içerisindeki yeri ise 21’inci sıraya düştü.

Haber Merkezi