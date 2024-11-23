Ekonomik kriz ahlâkî yozlaşmaya yol açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, katıldığı televizyon programında 34 yıllık enflasyonu iki yılda tek haneye indirdiklerini belirterek, “Bir buçuk yıldır çabalıyorlar. 38 olan enflasyon 48’e çıktı şu anda. Çünkü sadece vergi ve faiz artırarak, fakirden alıp zengine vererek olmaz. Böyle ekonomi yönetimi olmaz.” dedi.

Babacan, yerel seçimlerde iktidarın ikinciliğe düştüğünü ifade ederek, “O günden bugüne ana muhalefette de erime oldu. Her alanda kriz yaşanırken, böyle bir iktidarla ve kendi iç sorunlarıyla uğraşan, kendi kendini yıpratan ve küçülten ana muhalefet arasında Türkiye’yi sıkıştırmamak lazım ve vatandaşlarımıza yeni bir yol sunmak lazım.” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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