Ekonomiye, hukuka dair görüşlerimiz ortak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de soruları cevaplandırdı.

Akşener, “Sayın Erdoğan tek adam sistemini istiyor ben halkın kamil olmasını istiyorum. Sayın Erdoğan istibdattan yana ben hürriyetten yanayım. Erdoğan kendine ait alanlarda bir kişiye biat eden insanlar oluşturmak istiyor. Ben demokrasinin var olduğunu, bizim gibilerin eleştirilebildiği, oradan kendini düzelttiği bir Türkiye istiyorum” şeklinde konuştu. Altı siyasi partisinin sistem bozukluğu nedeniyle bir araya geldiğini, ortak oldukları noktalarda birleştiğini, farklılara saygı duyulduğunu dile getiren Meral Akşener, “Ekonomist arkadaşlarımız 9 madde ile başladı 72 konu başlığına dönüldü. Aday olacak arkadaşımızın seçim bildirisini, vaatlerini, programını, projelerini hazırlıyor. Aralık ayın sonunu bulur herhalde. Dediğim çalışmada, bizim de ve diğer partilerin ekonomi, eğitim, hukuka dair ortak görüşleri var. Herhangi partinin değil hepimizin” dedi.

Ankara – Ahmet Terzi