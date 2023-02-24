Eksiklerimizi depreme gömersek yine deprem altında kalırız

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ziyaret ettiği deprem bölgesinde, devletin eksiklerine vurgu yaptı.

Gül, “Eksiklikler ve noksanlıklar yaşandığını hep beraber gördük; bu noksanlıkları depremin altına gömersek, yarın yine depremin altında kalırız. Depremin merkezinde olan bir ülke olduğumuz biliniyor. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapmış olmalıydık. Afetle mücadele hızımızı bu yönde geliştirmeliydik. Devlet kurumlarımızla, yapı sektöründeki tüm paydaşlarla, bilim adamlarımızla bu hedefe ulaşmak için birlikte çaba sarfetmetleyiz. Depreme hazırlıklı olma kültürünü ve bilincini tepeden tırnağa benimsemeli ve benimsetmeliyiz. Bunu şimdi yapmaz isek ne zaman yapacağız?” değerlendirmesini yaptı. Haber Merkezi

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