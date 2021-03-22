Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türk lirasının (TL) değer kaybetmesine tepki gösterdi.

Enginyurt, Erdoğan’ın “Bay Kemal” söylemiyle iktidara yüklendi. Enginyurt, iktidarı imalı eleştirdiği açıklamasında “Bugün yüzde 15 daha fakirleştik. Ülke yüzde 15 değer kaybetti. Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları yükseltti, faizi yükseltti. Ne geldiyse başımıza Bay Kemal’in yüzünden geldi. Allah’tan Sayın Cumhurbaşkanı’mız müdahale etti veya etmesini bekliyoruz. Her şey düzelecek” ifadelerini kullandı. Enginyurt bir başka paylaşımında ise şunları söyledi: “Dolar yükseliyor, biz endişe duyuyoruz. Troller saldırdıkça saldırıyor. Arkadaş! Bir çift söz de yönetenlere söyleseniz ya. Yani susalım mı? Alkış mı tutalım size? Ülke yanlış yönetiliyor. Ses etmeyelim mi? Eleştiri yaparken sizden izin mi alalım?” Ankara - Anka

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