DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf ile Sosyal Politikalar Eylem Planı’nın ikincisini kamuoyu ile paylaştı.

İktidarın, üç aydır asgari ücreti artıracağını söylediğini dile getiren Babacan, “E artırın. Elinizi tutan mı var?” diye sordu. Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: “Neredeyse ortalama ücret haline gelen asgari ücret açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı, asgari ücretin 4,5 katını aştı. Zaten parası olan kişilere 85 milyonun vergisiyle faiz ve kur farkı ödenerek adeta yoksuldan alıp zengine dağıtan bir sistem inşa edildi. Koskoca ülke Survivor setine döndü. Herkes üç kuruşluk kazancıyla, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar durmadan çalışarak hayatta kalmaya çalışıyor. 650 milyarı; 85 milyondan küçük küçük, vergi diye topluyor. Heybeye dolduruyor. O heybeyi olduğu gibi zaten parası olana veriyor. Bu ülkede orta direk diye bir şey kalır mı?”

Haber Merkezi