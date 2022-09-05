Emekli dert yandı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Emekli bir vatandaş, yaşadıkları sorunları Babacan’a anlatırken “‘Enflasyon yok’ diyorlar. Her şey üstte. Bitik durumdayız. İnsanlarda para yok. Hep yalan dolanla bu ülke nasıl yönetilecek? Kuşadası’nda kiralar olmuş 4 bin 500 lira. Nasıl geçineceğiz biz” dedi. Aydın - anka

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.