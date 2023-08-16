Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

EMEKLİLERİN DERTLERİNİ DİNLEYEN NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, “DAHA ÖNCE BÖYLE BİR EKONOMİK KRİZ GÖRMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER. EMEKLİ GEÇİNEMİYOR. 7 BİN 500 LİRA İLE NASIL GEÇİNİLİR” DİYE SORDU.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ziyaret ettiği Ovacık, Hüsniye köyleri ile Kemerhisar ve Bahçeli Kasabalarında emeklilerle görüştü. Sorunlarını dinledi.

Emekliler, çiftçiler, üreticiler Gürer’e yaşadıkları zorlukları anlattılar. Özellikle emekliler, maaş artışı yapılmaması yanında artan fiyatlar ile çok mağdur duruma düşürüldüklerini ve daha önce böyle bir ekonomik kriz görmediklerini belirttiler. Bir emekli torununa harçlık veremediğinden yakınırken başka bir emekli ise mahcup olmamak için evine misafir götüremediğini belirtti. Bir diğeri ise “Eskiden emekliler çocuklarına bakardı, şimdi çocukları yardım etmese, emekli geçinemiyor. 7 bin 500 lira ile nasıl geçinilir?” diye sordu. Mazot fiyatlarındaki artıştan yakınan 85 yaşındaki bir emekli, “Bu yaşıma kadar böyle bir ekonomik kriz görmedim. Mazot 40 liraya dayandı. Yakında 50 lira olur. Eskiden Ankara’ya 2,5 liraya gider, 2 buçuk liraya gelirdim. Gidiş geliş 5 lira verirdim. Şimdi 5 bin lira oldu” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz