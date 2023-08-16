"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

16 Ağustos 2023, Çarşamba 00:32
EMEKLİLERİN DERTLERİNİ DİNLEYEN NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, “DAHA ÖNCE BÖYLE BİR EKONOMİK KRİZ GÖRMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER. EMEKLİ GEÇİNEMİYOR. 7 BİN 500 LİRA İLE NASIL GEÇİNİLİR” DİYE SORDU.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ziyaret ettiği Ovacık, Hüsniye köyleri ile Kemerhisar ve Bahçeli Kasabalarında emeklilerle görüştü. Sorunlarını dinledi.

Emekliler, çiftçiler, üreticiler Gürer’e yaşadıkları zorlukları anlattılar. Özellikle emekliler, maaş artışı yapılmaması yanında artan fiyatlar ile çok mağdur duruma düşürüldüklerini ve daha önce böyle bir ekonomik kriz görmediklerini belirttiler. Bir emekli torununa harçlık veremediğinden yakınırken başka bir emekli ise mahcup olmamak için evine misafir götüremediğini belirtti. Bir diğeri ise “Eskiden emekliler çocuklarına bakardı, şimdi çocukları yardım etmese, emekli geçinemiyor. 7 bin 500 lira ile nasıl geçinilir?” diye sordu. Mazot fiyatlarındaki artıştan yakınan 85 yaşındaki bir emekli, “Bu yaşıma kadar böyle bir ekonomik kriz görmedim. Mazot 40 liraya dayandı. Yakında 50 lira olur. Eskiden Ankara’ya 2,5 liraya gider, 2 buçuk liraya gelirdim. Gidiş geliş 5 lira verirdim. Şimdi 5 bin lira oldu” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

 

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü

    Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

    Memur iş bırakacak

    Krizi vatandaşa yüklemeyin

    Sağlıkta şiddet bitmiyor

    Akademisyenler yurtdışına neden gidiyor?

    Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı

    Zamlar hız kesmiyor

    Kazdağları ranta kurban

    Hawaii'deki ölü sayısı daha da artacak!

    Trablus’a uçuşlar durduruldu

    'Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz'

    Kocatepe Camisi'nde çekimle ilgili soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul'a su sağlayan 6 barajın doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü!

    Dağıstan'da benzin istasyonundaki patlamada 27 kişi öldü

    Gerçeklerin üstü örtülemez

    En zenginler ne kadar vergi ödedi?

    İstanbul’un 64 günlük suyu kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Naum, M. Kemal’le gizlice ne konuştu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Duble yol ve köprülerin kıymetini bilelim!
    Genel

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü
    Genel

    Akademisyenler yurtdışına neden gidiyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 8
    Genel

    Zamlar hız kesmiyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Marjinaller...
    Faruk ÇAKIR

    Yaparsa kim yapar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.