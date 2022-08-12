Emekli nasıl geçinsin?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir kent merkezi ile Kozaklı ve Avanos ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Kozaklı ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap eden Akşener, Türkiye’de çalışanların yaklaşık yarısının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyledi. Akşener, yolda gelirken il başkanına geçtikleri yerlerdeki kiraları sorduğunu dile getirerek, “Avanos’ta kiraların 3 bin, 3 bin 500 lira olduğunu’ söyledi. Arkadaş, asgari ücretli birisi evli, tek maaşlı, o kirayı nasıl ödeyebilir, kalan parayla da nasıl geçinebilir? Emeklinin 3 bin 500 lira aldığı bir ülkede o emekli geçinebilir mi? Siyasetçinin görevi, seçmenin tasasını, derdini dinleyip ona göre çözüm üretmek. O çözümler üzerine de rekabet etmektir.” diye konuştu. AA

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