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26 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Emekli yılı, hüsran yılı oldu

25 Kasım 2024, Pazartesi 22:57
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde 15 milyon emekli yoksulluk sınırı altında yaşıyor. İşsizleri de beraber değerlendirdiğimizde, ülke nüfusu yokluk ve yoksullukla mücadele ediyor. Gelirine göre yaşayanlar açlıkla mücadele ediyor. Emekli yılı, hüsran yılı oldu. Emekli, tatilden başka müjde göremedi. Tatile de gidecek geliri olmadığı için yıl boyu geçim sıkıntısının acısıyla yaşadı” dedi.

Ülkemizde gelir dağılımının ciddi biçimde bozulduğuna dikkat çeken Gürer, “Son yıllarda hızla artan zamlar ve vergiler karşısında aynı oranda geliri artmayan emekliler, sağlıklı gıdaya dahi erişemez durumda” ifadelerini kullandı.

Gürer, “Emeklilerle konuştuğumuzda, ‘Böyle bir dönem görmedik’ diyorlar. Özünde memur da işçi de aldığı maaşla geçim sıkıntısı yaşıyor. Asgari ücretli de geçinemez duruma geldi. Asgari ücretin 30 bin liraya çıkarılması ve 2025 yılı Haziran ayında yeniden güncellenmesi gerekiyor. Ayrıca emeklinin en azından açlık sınırı üzerinde bir geliri olması için emekli maaşlarının asgari ücret düzeyinde olması şart” dedi.

Adnan Solmaz - ANKARA

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