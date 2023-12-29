Emekliler için intibak yasası şart

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2008 yılında AKP aylık bağlama oranı kat sayısını yüzde 70’ten yüzde 30’lara düşürerek emeklilerin daha iyi ücret almasının önünü kestiğini de hatırlatarak, bu nedenle bugün üç ayrı emekli maaşının olduğunu ifade etti ve intibak düzenlemesinin bir an önce yapılıp, emeklilerin bu bağlamdaki mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını da teklif etti.

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyleyen Gürer, emeklilerin dişinin kovuğuna yetmeyen bayram ikramiyelerinin de asgari ücretten az olmamasını istedi. Tepkiler üzerine 122 vekilin, çalışan emekliye de verilmesi yönünde teklif getirdiğini belirten Gürer, “İşin ilginci, imzaların bir kısmı da aynı yani ‘çalışan emekliye ikramiye verilmesin’ diyen de ‘verilsin’ diyen de aynı milletvekili. Üç ay içinde ne değişti de bunun farkına vardınız? Biz, çıkan kanunun hemen akabinde kanun teklifini Plan Bütçe Komisyonuna gitmek üzere Meclis Başkanlığına sunduk. Ziraat odasına kayıtlı ya da çalışan emekli de bu ikramiyeyi alsın diye kanun teklifi de verdik ama kanun teklifi yine komisyonda birleştirilmedi birinci partinin verdiği değerlendirmeye alındı” diyerek, Cumhurbaşkanı sisteminin neden olduğu aksaklıklara dikkat çekti. İstanbul - Sedat Serdar

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