Emekliler korkunç bir sefaletle başbaşa

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emeklilerin en düşük emekli maaşının 17 bin 2 liraya yükseltilmesi gerektiğini belirterek, emeklilerin şu anki ücreti ile mezar yeri almaya bile ücretinin yetmediğini dile getirdi.

Taşcıer, “Emeklilerimiz öylesine düşük ücretler alıyor ki değil yoksulluk, doğrudan doğruya açlıkla mücadele ediyorlar. Türkiye’de emekliler yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Resmi verilere göre 6,1 milyon emeklimiz ya bir işte çalışıyor ya da iş arıyor ki bu oran 2008’den bu yana 2 buçuk kat artmış durumda. Sadece son 3 yılda emekli olmasına rağmen düşük aylıklarla geçinemeyen ve çalışmak zorunda kalan en az 2 bin 354 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yıllarca çalışmış, alın teri dökmüş, ülkesine hizmet etmiş insanlarımız korkunç bir sefaletle başbaşa bırakılmış, ‘Ne haliniz varsa görün’ denilmiş haldeler. Emekliye değil ev, araba, tatil; mezar yeri almak bile lüks olmuş. Bugün bir emeklinin maaşı, eşi vefat etse yanındaki mezar yerini almaya yetmiyor” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul - Seyhan Şentürk

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