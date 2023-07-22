Emekliler “yandık” diyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkez, Bor ve Çamardı ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Emeklilerin “Maaşımız açlık sınırının da altında kaldı, zamlar bitmiyor. Bankaya koştuk. Maaş değişmemiş, yandık” diyerek sorunlarını anlattıklarını söyleyen Gürer, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması yönünde verdikleri Kanun Teklifinin, Meclis’te reddedildiğini hatırlatarak, yeniden teklif verip emekli aylıklarının artırılmasını talep ettiğini söyledi. Ankara - Adnan Solmaz

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