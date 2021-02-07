En büyük düşman işsizlik ve yoksulluk

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin ağır gündemin üstünü örtmek için ilginin başka yere çekilmeye çalışıldığını belirten Babacan, ülkenin en büyük düşmanının işsizlik, yoksulluk, enflasyon ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Babacan şöyle devam etti: “Merkez Bankasının rezervlerini bitirdiler. Ülke olarak topyekûn fakirleştik. En azından faiz tezleri doğruysa, hükûmetin bu rezervlerin nereye harcandığını açıklamak gibi bir sorumluluğu var. Rasyonel olmayan ekonomi politikaları yüzünden vatandaşlar ekmeği birkaç kuruş ucuza almak için kuyruğa giriyor, gençler işsizlikten evde oturuyor. Ekonomi tarafında aklı başında, güvenilir ve işin ehli bir ekip düzgün bir ekonomi politikası açıklasın. Eş zamanlı olarak da hukuk, yargı, özgürlükler, dış politika gibi alanlarda topyekûn bir siyasi revizyon yapılsın. İnanın bu ülke kanatlanıp uçar.”