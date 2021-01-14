En büyük problem kutuplaşma

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede Erdoğan’ın Asiltürk’ü ziyaretini “Saadet Partisi’nin gündeminde ittifak görüşmeleri yoktur” diye açıkladı.

TÜRKİYE KAYBEDECEK

SP Milletvekili Abdulkadir Karaduman şöyle dedi: Bugün toplumda en büyük problem toplumdaki kutuplaşmadır. AKP kendisine oy veren herkesi bu ülkenin lehine, oy vermeyen herkesi hain olarak gördüğü müddetçe, bu işin kaybedeni hem AKP hem de Türkiye olacaktır.

TERÖR KONUSUNDA BÜTÜN PARTİLERİN DURUŞU NET

Bugün zaten Türkiye’de hiçbir siyasî partinin teröre hizmet etmek gibi bir durumu söz konusu değil. Terör söz konusu olduğunda bütün siyasî partilerin duruşu net. Bütün siyasî partiler terörle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele noktasında durduğu yer nettir.

İKTİDAR TOPLUMDAN İZOLE OLDU

Bugün iktidarın ekonomi sorunlarıyla ilgili en ufak bir şey ortaya koymuyor olması, iktidarın toplumdan pandemik bir jargonla ifade ediyorum ki izole olduğunun apaçık göstergesidir. İktidar şatafat içerisinde, faiz lobisine hizmet eden anlayışla ülkeyi yönetemiyor.

Ankara - anka