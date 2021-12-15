En çok başörtülülerle helâlleşmek isteriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global TV’de Candaş Tolga Işık’ın, ‘’Az Önce Konuştum’’ programında, gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

“En çok kiminle helâlleşmek istersiniz?” sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, En çok başörtülü kızlarla helâlleşmek isteriz. Hata yaptık, başörtülü kızlar üniversiteye alınmadığı zaman itiraz etmedik. O dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile görüştük ve üniversiteye alınmalarını istedik. Kurumsal olarak bir eksiğimiz var, o nedenle bunu söylüyorum” dedi. AA

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.