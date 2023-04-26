Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bir ülkede adalet olmadan huzur olmaz ki. Şu anda da bizim en çok susadığımız konu, adalet konusu. Bir türlü insanımız, adaletin sağlanabileceğine, başına bir sıkıntı geldiğinde adli mercilere başvurduğunda kendi hakkını alabileceğine inanmıyor. O zaman bu ülkede yaşamak cehenneme döner” dedi.

Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen Konya Buluşması’nda konuştu. Karamollaoğlu, burada, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü dönemler, olağanüstü adımların atılmasını gerektiren dönemlerdir. Kolay değil; programları, geçmişleri birbirinden farklı altı siyasi partinin genel başkanları bir araya geldi, uzun bir çalışma neticesinde bugünkü seçimlere birlikte girme kararı aldı. Bu karar elbette önemli. (...) İlk hedefimiz nedir? Biz, memleketimizi yaşanabilir bir ülke haline getirmek istiyoruz. Herkes, kanaatinden dolayı, fikrinden dolayı, siyasi görüşünden dolayı bu ülkede yaşamakta iftihar edecek, memnuniyet duyacak. Kimse kafasına yumrukla vurmayacak. Böyle bir ülkeyi istemeyen olabilir mi? Bizim prensiplerimiz belli. Oturduğumuzda, bizim bu konularda itirazımız olmaz, olamaz. Çünkü biz böyle bir konuya yaklaşırken önemli meselimiz, adaletin tesisidir. Bir ülkede adalet olmadan huzur olmaz ki. Şu anda da bizim en çok susadığımız konu, adalet konusu” dedi. Konya - anka

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