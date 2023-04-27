En kestirme yol AB süreci

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli Gebze’de sanayicilerle bir araya geldi.

Babacan, “Türkiye’nin her alanda yüksek standartlara ulaşmasının en önemli ve kestirme yolu Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecinden geçiyor. Kestirme yol diyorum çünkü aynı bizim yaptığımız bu 22 fasiküllük çalışma gibi AB de 33 fasıllık bir müktesebatı var. Her alanda standartlar var ve bu standartların tamamı, ‘önce insan’ diyen standartlar. Türkiye olarak AB’nin o yüksek standartlarına ulaşmak için, 33 alanda birden Türkiye’yle AB standartları arasındaki farkı kapatmak için özel bir gayret içinde olacağız. Bu müzakere sürecinin tekrar canlandırılmasıyla da mümkün ama müzakere süreci olsun ya da olmasın Türkiye’nin kendi iradesiyle de yapılması mümkün bir konu” dedi.

Kocaeli - Gebze