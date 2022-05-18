En önemli mesele israf

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’nin en önemli meselelerinden bir tanesinin israf olduğunu belirterek, “İsraf sadece parayla, malla ilgili de değildir. İnsanların umutlarını boşa çıkarmak, enerjilerini tüketmek ve hayallerini söndürmek de israftır” diye konuştu.

Haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, üretime yönelik, insanların devamlı çalışabileceği, ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımlar dururken, hizmet adı altında yapılan yatırımlarla maalesef israfa gidildiğini ifade etti. Karamollaoğlu, “Çözüm; ithalatın önünü açmak, gümrüğü sıfırlamak değil, üreticiyi güçlendirmektir. Yandaş şirketlere, yazlık-kışlık saraylara değil, çiftçiye kaynak aktarmaktır! Tarım politikalarını sil baştan yeniden yapmaktır” şeklinde konuştu. Anadolu’nun hızla boşaldığına dikkat çeken Karamollaoğlu, “Ekin ekmemiz gereken topraklara beton dikiyoruz. Üretici alın terinin karşılığını alamıyor, tüketici ucuz ve sağlıklı gıda bulamıyor! Görünen o ki küresel bir gıda krizi kapıya dayanmıştır. Bu yüzden artık gıda, tarım ve hayvancılığı öncelikli alan ilan edip; derhal bir “Milli Tarım ve Gıda Stratejisi” belirlenmelidir” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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