En sert müeyyideler uygulansın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kadınlar Gününe özel program kapsamında Sultangazi’de emekçi kadınlar bir araya geldi.

Davutoğlu, “Bütün Türkiye’ye seslenmek istiyorum, gelin yüreğimizin merhametine sığınalım ve hep beraber ayağa kalkalım, hep beraber “Yeter artık” diyelim ve kadın cinayetlerine karşı en etkin mücadeleyi verelim. Bu ülke için şehit düşen bütün kahramanlarımızın annelerine ve eşlerine hürmetlerimizi iletiyorum. Allah onlardan razı olsun. Onların fedakârlıkları olmamış olsaydı nice zorluklar aşılamazdı. Eğer bir kadının hayatına biri kast etmişse hiçbir indirim, hiçbir iyi hal gibi bahane göstermeksizin en sert müeyyideler önce kadınlara karşı şiddet uygulayanlara uygulanmalıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Allah kadınlarımızı her türlü zulümden, baskıdan, nefretten muhafaza eylesin. Kadına karşı şiddete karşı hep beraber el ele, omuz omuza verelim” ifadelerini kullandı.