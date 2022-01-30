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31 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Enerji zamları asgari ücret zammının yüzde 43’ünü eritti

30 Ocak 2022, Pazar 23:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretle geçinen vatandaşların enerji zamlarından nasıl etkilendiğini dikkat çekti.

Akın, ““Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Aralık 2021 tarihinde, 2022 yılı asgarî ücretini 4 bin 253 lira olarak açıklamıştı. Asgari ücretin açıklandığı tarihten bu yana enerji faturalarına art arda gelen zamlar, vatandaşların maaşlarının henüz cebe girmeden erimeye başlamasına sebep oldu. Asgarî ücretle çalışan vatandaşlar, 2022 yılı için belirlenen yeni ücreti ilk kez önümüzdeki hafta almaya başlayacak ancak ücretin açıklanmasının üzerinden geçen yaklaşık 45 gün içinde gelen zamlar, maaşın büyük bir bölümünü daha ilk aydan götürdü (...) “Eşi işsiz olan iki çocuk sahibi bir asgarî ücretli vatandaşımızın bu ay alacağı bin 293 lira tutarındaki artışın neredeyse yarısı şimdiden buharlaştı. 45 günde enerjiye yapılan zamlardan kaynaklı ödenecek tutar, ücret artışının yüzde 43’ünü şimdiden eritti” dedi.

Ankara - Anka

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