Enerji zamları asgari ücret zammının yüzde 43’ünü eritti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretle geçinen vatandaşların enerji zamlarından nasıl etkilendiğini dikkat çekti.

Akın, ““Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Aralık 2021 tarihinde, 2022 yılı asgarî ücretini 4 bin 253 lira olarak açıklamıştı. Asgari ücretin açıklandığı tarihten bu yana enerji faturalarına art arda gelen zamlar, vatandaşların maaşlarının henüz cebe girmeden erimeye başlamasına sebep oldu. Asgarî ücretle çalışan vatandaşlar, 2022 yılı için belirlenen yeni ücreti ilk kez önümüzdeki hafta almaya başlayacak ancak ücretin açıklanmasının üzerinden geçen yaklaşık 45 gün içinde gelen zamlar, maaşın büyük bir bölümünü daha ilk aydan götürdü (...) “Eşi işsiz olan iki çocuk sahibi bir asgarî ücretli vatandaşımızın bu ay alacağı bin 293 lira tutarındaki artışın neredeyse yarısı şimdiden buharlaştı. 45 günde enerjiye yapılan zamlardan kaynaklı ödenecek tutar, ücret artışının yüzde 43’ünü şimdiden eritti” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 325

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.