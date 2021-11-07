SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, “Yıllık ortalamada neredeyse faturanın yarısını hazineden karşılar hale geldik. Fiyat artışlarını kaynağından fonlayarak yansıtıyoruz” sözünü hatırlatarak, “Biz enerjiyi pahalıya mı mal ediyoruz yoksa vatandaş faturayı mı ödeyemiyor?” diye sordu.

Karaduman, Bakan Dönmez tarafından cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “Yarısını karşıladığınız faturaların hazineye bir aylık ortalama maliyeti toplamda ne kadar olmaktadır? Bu faturalara sanayi ve üretimde kullanılan elektrik ve doğalgaz faturaları dahil midir? Son bir yılda enerji maliyetlerini arttıran temel sebep nedir? Biz enerjiyi pahalıya mı mal ediyoruz yoksa vatandaş faturayı mı ödeyemiyor? Son bir yılda enerji dağıtım şirketlerine hazineden ödenen miktar toplamda ne kadar olmuştur? Enerji dağıtımının devlet eliyle doğrudan vatandaşa ulaştırılması amacıyla bu hizmetin kamulaştırılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?” Ankara - Ahmet Terzi

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