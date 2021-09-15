Enflasyon her kesimi vuruyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi.

Üniversite öğrencilerinin en büyük derdinin ev ya da yurt bulmak olduğunu belirten SP lideri “Bulanların da tutma durumu çok zor çünkü enflasyon en çok öğrenci ve velileri vurmuş görünüyor. Ne öğrenciler ne veliler ekonominin bu halde olmasının müsebbibi değil. Bunun sorumlusu yanlış ekonomi yönetimi yapan iktidardır. Bu yüzden iktidar zor durumda olan aileler ve öğrencilerin yanında olmalıdır” dedi. Ekonomiye katkı sağlamayan, üretimi artırmayan, fiyatları aşağıya çekmeyen her yatırımın israf olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Saray yapmak israftır. Vatandaş evinin kirasını ödeyemezken adaleti sarayda nasıl ararsın. Sayın Cumhurbaşkanı 4 kişilik bir aileye üç öğün çay simit ısmarlasın; o zaman o aile asgari ücretle karnını doyurabiliyor mu hep beraber görelim” ifadelerini kullandı.