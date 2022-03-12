Enginyurt: Herkes ekonomiden dert yanıyor

Demokrat Parti Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, memleketi Ordu’dan iktidara seslenerek akaryakıt zamlarını protesto etti. Görüştüğü herkesin ekonomiden dert yandığını söyleyen Enginyurt ” Konuşmaya, doğruları söylemeye devam edeceğiz” dedi.

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