Erbakan: Kalkınan ülke değil, milyarderler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “20 senelik Ak Parti iktidarının sonunda kalkınmış olan milletimiz ve ülkemiz değildir; kalkınmış olan imtiyazlı holdingler ve dolar milyarderleridir. Partinin ismini ‘Adalet ve Kalkınma Partisi’ koydular, ‘3Y’ ile mücadele edeceğiz, yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldıracağız’ dediler, gelinen noktada ne adalet kaldı ne kalkınma kaldı, ‘3Y’ de devam ediyor, hatta artarak devam ediyor” dedi.

Erbakan, iktidarın yoksullukla mücadelede de sınıfta kaldığını belirterek, “Halkın yüzde 45’ini kapsayan asgarî ücretliler açlık sınırı altında, emekli maaşları açlık sınırının altında, halkın yüzde 85’i yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda. İşte size yoksulluğun en açık şekilde ispatı” ifadelerini kullandı. Ankara/Kilis - Anka

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