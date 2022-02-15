Erdoğan’a BAE sorusu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giderken söylediği “İlişkilerimizde yeni bir dönem başlattık” sözlerine ilişkin, “Yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında BAE varsa nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Bu hususta milletimizi yanılttıysa özür dileyecek mi? Eğer mesele paraysa onu da çıksın açıklasın (...) Deyin ki ‘Öyle bir çaresiz duruma düştük ki denize düşen yılana sarılır” dedi.

Ankara - Anka

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