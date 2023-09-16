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16 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Erdoğan’a göre AB, Türkiye’den kopma gayreti içinde

16 Eylül 2023, Cumartesi 16:00
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD’ye ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hareketinden önce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarında Avrupa Birliği cümleleri dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü’nün, Türkiye’ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yerine getirme çağrısına tepki gösteren Erdoğan, bir kez daha ‘gerekirse yolları ayırırız’ mesajı verdi. AB için “Türkiye’den kopma gayretinde” dedi. Erdoğan ayrıca, “Avrupa Birliği, Türkiye’den kopmanın gayreti içerisinde. AB’nin Türkiye’den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız. Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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