Erdoğan’a göre hak ve özgürlüklerde hiçbir eksiğimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO liderler zirvesi marjında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe’nin haberine göre Erdoğan bir soru üzerine Türkiye’nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı olmadığını belirterek “Dünyada yüzde 90’a yakın bir katılımla seçim yapıldığını hangi ülkede gördünüz? Kaç tane ülke var? Parmak sayılarını bulmaz. Bizim son seçimimiz yüzde 88 ile neticelendi. Ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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