Erdoğan’a işsizlik soruları

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gençlerin yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, gençlerin barınma, iş bulma gibi sorunlarını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorular sordu.

İŞTE ERDOĞAN’A SORULAR

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu şu soruları sordu:

- Erdoğan’a sormak istiyorum: Kendisi bugün, 18 yaşında liseden mezun olan ve dahası 25 yaşlarında üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç olsaydı, ‘Recep Tayyip’ adlı bu genç; -Nerede ve nasıl bir iş bulabilirdi? -Hangi işte çalışmak isterdi? -Kaç lira maaşa razı olurdu?

- Bugün her fırsatta “Ben ekonomistim diyor ya”; bu genç ekonomist, motokurye veya kasiyer olarak çalışmak ister miydi? -”Hiç karşılığında her şeyi yaptıran” bu düzende imkanı olsa yurtdışına gitmek istemez miydi?

- Girmiş olduğu sınavda derece yapmasına rağmen, torpille hakkı yenseydi ne hissederdi?

- Kendisi ilkokula başladığında iktidara gelen ve 20 yıl tek başına ülkeyi idare etmiş bir siyasi partinin genel başkanı olan ve ülkenin de Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın; “İşsizlik yok, millet iş beğenmiyor.” dediğini duysaydı, bir genç olarak ne söylemek isterdi?

Ankara - Fatih Karagöz