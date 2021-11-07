Erdoğan’a oy sevap hanesine yazılıyormuş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ağrı’da partisinin ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı en önemli şeyin özgüven olduğunu savunan Yavuz şöyle devam etti: “20 yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu, liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey’e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor.”

Haber Merkezi