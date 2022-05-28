Erdoğan: Aç kalan falan yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi birileri çıkıp, ‘Aç kaldık’ diyor. Vicdansızlık yapmayın. Ne aç kaldın? Aç kalan falan yok. Dürüst ol, samimi ol. Sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla, yapmış olduğumuz parasal düzenlemelerle de vatandaşımızın bu imkanlarını da nereden nereye getirdiğimiz ortada” dedi.

“Biz 2018’de bir yol ayrımına geldik” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Biz istihdamı ve büyümeyi koruyarak hedeflerimize ilerlemeyi tercih ettik. Bu tercihin ağır bedelleri oldu. Kur ve enflasyon sorununun üstesinden elbette geleceğiz. En büyük kazanımımız ise üretimi, yatırımı koruyarak hiçbir insanın çöküşüne izin vermemiş olmamızdır. Hayat pahalılığının önüne geçecek önlemleri alarak, refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz. Bu konuda iş dünyasından da destek bekliyoruz. Akıl dışı fiyatlamaya yönelmek yerine makul, sürdürülebilir politikayla ülkemizi bu kısır döngüden çıkarabiliriz. İstihdamda küçük oynamalara rağmen hamdolsun sosyal kırılmalara sebep olacak riskle karşı karşıya değiliz.”

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