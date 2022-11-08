Erdoğan: Adalet anlayışımızı sorgulatmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan, “Yasakları ortadan kaldırarak Türkiye’yi bugünlere getirdik. Ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendiğimiz dönemde üzerinde önemle durduğumuz bir diğer hassasiyet adalettir. İktidardayken partisine kapatma davasına maruz kalmış bir siyasetçi olarak adalet arayışımızın sorgulanmasına asla rıza gösteremeyiz. Biz özgürlükleri genişletmek isterken önümüze türlü zorluğu çıkaranların ellerine fırsat geçtiğinde ilk yapacakları iş bu süreci tersine çevirmek olacaktır. Özgürlüğün de adaletin de siyaseti olmaz. Bunlar, insanların en tabi haklarıdır” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 50

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.