Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde Bartın'daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin, askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı. AA

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