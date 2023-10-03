Erdoğan: Ankara kriterleriyle devam

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem ikinci yasama yılına, İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri altında başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılını açış konuşmasında, “Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla ulaşamayacaktır” sözleriyle saldırıya tepki gösterdi. TBMM yeni yasama yılına bombalı saldırı gölgesinde başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ‘yeni anayasa’ vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “ByLock” ve “Bank Asya” kararları da Erdoğan’ın hedefine aldı. AB ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Birliği Türkiye’ye karşı tarafgir ve önyargılı davranmakla suçladı, AB’nin vize konusunda Türkiye’ye örtülü yaptırım uyguladığını belirtti. Erdoğan, tam üyelik sürecine ilişkin de şu görüşlere yer verdi: “Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz.” sözleri ise şaşkınlıkla karşılandı.

Haber Merkezi