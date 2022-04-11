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11 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Erdoğan Aralık demişti, ama...

11 Nisan 2022, Pazartesi 17:00
AKP Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir süredir tartışılan asgari ücrette ikinci zam konusu hakkında, “Enflasyonun altında olursa, müdahale etmekten kaçınmayız” dedi.

T24’ün haberine göre, asgari ücrete ikinci zam tartışması sürerken AKP’den yeni bir açıklama geldi.

AKP’li Hamza Dağ, Kanal 7’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İnsanların alım gücünü bir seviyede tutmaya gayret ediyorsunuz. Biz aslında aralıkta bu irademizi ortaya koyduk. Şimdi ilgili bakanlıklar tarafından takip ediliyor. Asgari ücretle ilgili gündem genelde aralık ayından aralık ayına, yasal olarak böyle oluyor. Bunlar takip ediliyor. Takipteki sonuca göre enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız.”

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin olarak “Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır.” demişti.

Haber Merkezi

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