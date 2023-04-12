Erdoğan benim vaadlerimi tekrarlıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret ederek “Eskiden hep eleştirirdi ama şimdi benim söylediklerimi tekrar ediyor” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale ziyareti programları kapsamında; konakladığı otelde gazetecilerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile destek programı, kamuda mülakatın kaldırılacağı gibi vaatlerinin, kendisinin daha önce açıkladığı vaatlerle benzer olup olmadığıyla ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Tanıdık geliyor. Ortaya çıkan bir gerçek var. Erdoğan artık ülkeyi yönetemiyor. Dolayısıyla Erdoğan bizi izliyor. Biz ne dersek oradan kapıp ‘Ben bunu yapacağım’ deme noktasına geldi. Ülkenin iyi yönetilmediğini aslında o da görüyor, onun partisi de milletvekilleri de ülkenin içinde bulunduğu sorunları yakından görüyor. Biz de yakından görüyoruz. Erdoğan’ın yapması gereken vaat vermek değil, izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten çekilmektir. Doğrusu odur. Çünkü hem Türkiye’yi yordu hem kendisi yoruldu. Türkiye’yi o kadar yordu ki, Türkiye’yi bir sorunlar yumağı hâline getirdi. İşin içinden çıkamıyor. Pek çok soruna doğrudan doğruya kaynaklık yapıyor.”

O da anlamış vaziyette

“O nedenle bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda onun da bir şekliyle, en azından kendi iç dünyasında sorgulaması lazım” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yerde hata yaptık galiba. Bu Kılıçdaroğlu doğruları söylüyor ve beni öyle bir noktaya getirdi ki, ben onun söylediklerini tekrar eder noktaya geldim’; e doğru, benim söylediklerimi tekrar eder noktaya geldi. Eskiden hep eleştirirdi ama şimdi benim şimdi söylediklerimi tekrar ediyor. Çünkü o, nasıl yönetileceğini bilmiyor ama ben nasıl yönetileceğini biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Sorun alanlarını da bilmiyor. Ülkede pek çok sorun var. Tarımda sorun var, sorunun nasıl çözüleceği üç aşağı beş yukarı bellidir. Gençlerin sorunu var. 10 tane bağımsız genci oturup dinlese aslında sorunları görecek. Mülakatta yapılan haksızlıkları, dünyada herkes duydu. Yeni mi duyuyor kendisi? Pek çok yerde haksızlık hâlâ devam ediyor.” Kılıçdaroğlu ayrıca, “Benim vaatlerimin Erdoğan tarafından tekrarlanması güzel bir şey. Çünkü en azından benim ne kadar doğru ve sağlıklı hesap yaptığımı o da anlamış vaziyette” vurgusunu yaptı.

Çanakkale - Anka