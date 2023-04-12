"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Erdoğan benim vaadlerimi tekrarlıyor

12 Nisan 2023, Çarşamba 16:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret ederek “Eskiden hep eleştirirdi ama şimdi benim söylediklerimi tekrar ediyor” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale ziyareti programları kapsamında; konakladığı otelde gazetecilerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile destek programı, kamuda mülakatın kaldırılacağı gibi vaatlerinin, kendisinin daha önce açıkladığı vaatlerle benzer olup olmadığıyla ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Tanıdık geliyor. Ortaya çıkan bir gerçek var. Erdoğan artık ülkeyi yönetemiyor. Dolayısıyla Erdoğan bizi izliyor. Biz ne dersek oradan kapıp ‘Ben bunu yapacağım’ deme noktasına geldi. Ülkenin iyi yönetilmediğini aslında o da görüyor, onun partisi de milletvekilleri de ülkenin içinde bulunduğu sorunları yakından görüyor. Biz de yakından görüyoruz. Erdoğan’ın yapması gereken vaat vermek değil, izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten çekilmektir. Doğrusu odur. Çünkü hem Türkiye’yi yordu hem kendisi yoruldu. Türkiye’yi o kadar yordu ki, Türkiye’yi bir sorunlar yumağı hâline getirdi. İşin içinden çıkamıyor. Pek çok soruna doğrudan doğruya kaynaklık yapıyor.”

O da anlamış vaziyette

“O nedenle bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda onun da bir şekliyle, en azından kendi iç dünyasında sorgulaması lazım” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yerde hata yaptık galiba. Bu Kılıçdaroğlu doğruları söylüyor ve beni öyle bir noktaya getirdi ki, ben onun söylediklerini tekrar eder noktaya geldim’; e doğru, benim söylediklerimi tekrar eder noktaya geldi. Eskiden hep eleştirirdi ama şimdi benim şimdi söylediklerimi tekrar ediyor. Çünkü o, nasıl yönetileceğini bilmiyor ama ben nasıl yönetileceğini biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Sorun alanlarını da bilmiyor. Ülkede pek çok sorun var. Tarımda sorun var, sorunun nasıl çözüleceği üç aşağı beş yukarı bellidir. Gençlerin sorunu var. 10 tane bağımsız genci oturup dinlese aslında sorunları görecek. Mülakatta yapılan haksızlıkları, dünyada herkes  duydu. Yeni mi duyuyor kendisi? Pek çok yerde haksızlık hâlâ devam ediyor.” Kılıçdaroğlu ayrıca, “Benim vaatlerimin Erdoğan tarafından tekrarlanması güzel bir şey. Çünkü en azından benim ne kadar doğru ve sağlıklı hesap yaptığımı o da anlamış vaziyette” vurgusunu yaptı.

Çanakkale - Anka

Okunma Sayısı: 383
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Urfa ve Adıyaman'ı yine su bastı

    12 bin akademisyen ülkeyi terk etti

    Bakanlıklar seçim karargâhı yapılamaz

    Kan stokları düştü, ameliyatlar erteleniyor

    Erdoğan benim vaadlerimi tekrarlıyor

    BM'den dünyaya Somali çağrısı

    Kuzey Kore yine nükleer dedi

    Dört büyüklerin 'tüm' varlıkları, toplam borçlarının 3’te 1’ine yetiyor

    Filistin'de yaşananlarla ilgili "ciddi çalışma" çağrısı

    Birleşmiş Milletler, Myanmar'ı şiddetle kınadı

    Tarihi Mostar Köprüsü'nde iftar coşkusu

    Polonya: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istiyoruz

    Hukuk ve adaleti İslam öğretiyor

    Mağdurlarla nasıl helalleşilecek?

    Depremzedelere “manevi destek”

    Genç Nurcularla iftar

    Mescid-i Aksa’da nöbet çağrısı

    Peynir fiyatı geçen senenin 4 katı

    İnşaat maliyetinde bir yılda yüzde 72 artış

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağdurlarla nasıl helalleşilecek?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Liste tanzimleri de demokratikleşmeli
    Ahmet BATTAL

    Demokratları milliyetle korkutan AKP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Teravih namazı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ömer (ra) Kudüs’te
    Duygu Penekli

    Ramazan ayında yağ yakımı sağlanabilir mi?
    Genel

    Hukuk ve adaleti İslam öğretiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Devletin bekası demokrasi iledir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.