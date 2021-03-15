Erdoğan: Biden yönetimi, Suriye'de bizimle çalışmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, Batı'nın Türkiye'yi samimi ve güçlü bir şekilde desteklemesine bağlı olduğunu belirterek, "ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye krizinin 10. yılı dolayısıyla Bloomberg için makale yazdı.

Erdoğan’ın makalesinde öne çıkan unsurlar özetle şu şekilde:

"Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, Batı'nın Türkiye'yi samimi ve güçlü bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum"

"Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir. Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır"

"Batı'nın öncelikle güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG'ye karşı net bir tavır takınması gerekmektedir. Bunun yerine meşru Suriye muhalefetine gerekli destek sağlanarak barış ve istikrara yatırım yapılmalıdır. İlaveten, Batılı ülkelere insani krizin sonlandırılması noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulunuyoruz"

“Türkiye'ye övgüler yağdıran ülkeler, kısmen koronavirüs salgınının etkisiyle Suriye'de yaşanan insani krizi unutuverdi. İç savaş, Batı'nın bir sonraki vicdani krizine dek 'bayat haber' statüsüne geri döndü.”

“Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır. Suriye halkının en temel insan onuru taleplerini karşılamayan tüm planları reddediyoruz. Zira bu tür seçenekler krizi ancak derinleştirecektir.“