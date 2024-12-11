Erdoğan: Bir Putin kaldı, bir de ben

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri arasında yalnızca kendisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kaldığını vurgulayarak, “Şu anda bir ben varım, bir de Putin var. Bunu ben olduğum için söylemiyorum, vakayı söylüyorum. 22 yıl boyunca görevdeyim, neredeyse aynı süreyi Putin de geçirdi. Diğer liderlerin çoğu görevden ayrıldı. Şu anda süreç devam ediyor. Temennimiz odur ki bu münasebetleri bu diyalog içerisinde sürdürmeye devam edelim.”

Haber Merkezi

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