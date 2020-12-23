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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Erdoğan: Bizi bağlamaz

23 Aralık 2020, Çarşamba 16:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'in tahliye kararı açıklamasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin değerlendirmesinde “İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar, bu karar bizi bağlamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MYK toplantısında AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlâli kararına ilişkin ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Hürriyet’in haberine göre Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin “Tutukluluğu sonlandırın” kararıyla ilgili, şunları söyledi: “AİHM terörle ilgili Türkiye’den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz”. Erdoğan ayrıca toplantıda 100-150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.

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  • Hüseyin İlhan

    24.12.2020 11:59:48

    28 Şubat sürecinde ülkedeki haksızlıklar için bunlarda AİHM ne gitmişler ve haklı olarak verilen kararları ülkede neden uygulanmıyor diye şikayet etmişlerdir. Dün AİHM kararlarını savunanların bugün kendilerinin yanlışlarına karşı verilen kararlar,cezai müeyyideler olarak mağdurlara ödenen paralar bir açıklansın. Bağlamaz değil öyle bağlarkiiiii amma popülist davranışlar gerçekleri saklamaalar bunu en fazla üç-beş gün saklar.

  • ERDEM MASTAR

    24.12.2020 09:20:02

    Tabi bağlamaz çünkü çadır devleti idâre ediyorsun kendin karar veriyorsun suçluya suçsuza okul yapacağına 127 tane hapishane yapıyorsun mülk kadıya tapulu değil görelim mevlam neyler

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