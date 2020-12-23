Erdoğan: Bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'in tahliye kararı açıklamasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin değerlendirmesinde “İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar, bu karar bizi bağlamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MYK toplantısında AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlâli kararına ilişkin ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Hürriyet’in haberine göre Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin “Tutukluluğu sonlandırın” kararıyla ilgili, şunları söyledi: “AİHM terörle ilgili Türkiye’den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz”. Erdoğan ayrıca toplantıda 100-150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.

Okunma Sayısı: 1059

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.