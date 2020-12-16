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16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Erdoğan'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

16 Aralık 2020, Çarşamba 15:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi.

"ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda Türkiye'den başka hiçbir ülkeye uygulandı. İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır" diyen Erdoğan, "Bu nasıl müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına saldırıdır. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayiindeki önünü kesmektir" ifadelerini kullandı.

"MAKSAT BAĞCIYI DÖVMEK"

Erdoğan, daha önceden muhataplarına "S-400 konusunda endişeniz varsa diplomasi yoluyla çözelim" önerisinde bulunduklarını hatırlatarak şöyle devam etti: "Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. S-400 olmasaydı başka gerekçelerle benzer duruma başvurulacağı anlaşılıyor."

NTV

Etiketler: Erdoğan, ABD, yaptırım
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