Erdoğan’dan Cumhuriyetçilere açık destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi’ için gittiği Özbekistan’daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Erdoğan, “Temennim odur ki önümüzdeki ay F-16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim. Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler açık ara işi önde kapattılar. Senatoda iki üç yer çok büyük önem arz ediyor. Bu iki üç yerde eğer Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz” dedi.

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