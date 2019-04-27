Erdoğan'dan eski AKP'lilere tehdit: İçimizde yanlış yapanlar var, hesabını soracağız

AKP 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere seslendi. Erdoğan, "Bu davanın adamı olduğu söylenenler seçim kampanyası süresince neredeydiler? Bakın teşkilatlarda neler olduğunu, nerede neler döndüğünü biliyoruz. Zaman geldiğinde bunların hesabını soracağız." dedi.

Erdoğan, seçimlerle ilgili şöyle konuştu:

"İtirazlar sebebiyle seçimin yenilenmesi kararı evrilen 3 ilçe bu tablonun dışındadır. Yaptığımız itirazlar ve İBB için seçimlerin yenilenmesi talebimizi takip ediyoruz, edeceğiz. İstanbul ve Ankara önemli üzerinde durulması gereken yerlerdir. Biz esasen İstanbul ve Ankara'da seçim kaybetmedik, kazandık. Arkadaşlar her şeyden önce kazanmak nedir, kaybetmek nedir bunun üzerinde ayrıca durmak gerekir.İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti, 1'inde MHP olmakla beraber 25 ilçeyi almış bulunuyoruz. İBB Meclisi'ndeki 312 üyeden 176'sı Ak Parti'ye 4'ü MHP'ye mensuptur. Ankara'da da durum farklı değildir. 25'den 19'unu Ak Parti aldı, 3'ünü MHP aldı. Ne kaldı onlara 3."

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini talep eden AKP, YSK'nın kararını bekliyor.

'İçimize sinse de sinmese de YSK'nın kararına saygı duyacağız'

"İçimize sinse de sinmese de YSK'nın kararına saygı duyacağız. Şöyle bir şey konuşuluyor. "AK Parti umudunu kesti" Şunu çok açık net söyleyeyim. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bir normal yargı mücadelesi olmaktan aslında seçim hukuna yönelik bir mücadeledir. Bunu da sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Zira öyle bir şey burada var ki, milletimiz diyor ki bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin. Ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım.

'Parti içinde yanlış yapanlar var, bunun hesabını soracağız'

Erdoğan, daha sonra partisinde yer alan bazı isimlere tepki gösterdi. "İçimizde yanlış yapanlar olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim" diyen Erdoğan şöyle konuştu :

"Bu yeni değil, bu ilk insanla başlayan süreç. Habil ve Kabil ile başlayan süreç devam ediyor. İçimizde belli seviyelere, noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur değil.

Bu davanın adamı olduğu söylenenler seçim kampanyası süresince neredeydiler? Bakın teşkilatlarda neler olduğunu, nerede neler döndüğünü biliyoruz. Zaman geldiğinde bunların hesabını soracağız. Sırtımızda taşıyacak değiliz.

Esen rüzgara göre yön değiştirenler, sırça köşklerinde yüksek siyasetçilik yapanlar bizim verdiğimiz kavganın sırrına eremez. Fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız."

Erdoğan'dan Kılçdaroğlu'na: Şehit için değil siyasi istismar için oraya gidiyorsun

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki şehit cenazesine katılmasına ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

Şehit cenazesine katılmak herkesin hakkıdır, güzel de bir şeydir. Ama seçim sürecinde kendini PKK güdümünden kurtaramamışlar daha özenli hareket etmek zorunda. Kalkıyorsun dolaylı yollardan o köyü 'terörist' ilan ediyorsun. Sen, siyasi istismar için oraya gidiyorsun şehit için değil.

CHP'nin Çubuk'ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırarak işi şehitlerimize, terörle mücadeleye, AK Parti'ye, hükümete ve millete karşı bir nefret kampanyasına çevirmeye çalışması yanlıştır.

CHP'nin kutuplaştırma siyasetine karşı milletimizle değerlerimize, kültürümüze, inancımıza uygun şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

'Ermeni tehciri ne bir soykırım ne de büyük felakettir'

Erdoğan, "Ermeni tehciri ne bir soykırım ne de büyük felakettir. Bu, bir asır öncesinin çok sıkıntılı şartlarında yaşanmış acı bir olaydan ibarettir." dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında, "Bizim arşivlerimiz Ermeni meselesi konusunda herkese açıktır. Davet ettik kimse gelmiyor, arşivlerde neler olduğunu bildikleri için. Amaçları gerçekleri anlamak olan herkes bu arşivlere girebilir. Bunun dışında her mesajı reddediyoruz. Ermeni tehciri ne soykırım ne de büyük felakettir. Bu acı bir olaydan ibarettir." dedi