Erdoğan'dan 'kabine revizyonu' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasının başında geçen pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin şehre ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, gayrıresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır." dedi.

Şu ana kadar yaşanan sürecin tamamen hukuki olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette biz Cumhur İttifakı adayı Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Binali Bey İstanbul'da bürokrat olarak başladığı milletine hizmet yolculuğunu milletvekili, bakan, başbakan, Meclis Başkanı olarak bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi bunca yıllık bilgisini, birikimini, tecrübesini, projelerini hayata geçirmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştu ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Altını çizerek tekrar ediyorum, bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına değerlidir, kıymetlidir." ​

Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz icraat dönemi bulunduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra tüm mesaimizi ve gücümüzü önümüzdeki gündeme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Her alanda nerelerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık olduğunu tespit ederek bunları gidermenin yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz ama dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlara göre değil biz tanımlamamızı kendi içimizde hep birlikte yapma kudretine sahibiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan hem Cumhur İttifakı'na hem partimize hem de şahsımıza gönül veren tüm kardeşlerimizin müsterih olmasını istiyorum."

"S-400 meselesi egemenlik haklarımızla ilgilidir geri adım atmayacağız"

"Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz." diyen Erdoğan, "S- 400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir." ifadelerini kullandı.

Kabine revizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kabine revizyonu) Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz." dedi.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca "Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi." şeklinde konuştu.