DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam Olay TV’de “Murat Yetkin’le Gündem” programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararını, “Hani faiz lobisi vardı? Acaba Sayın Erdoğan faiz lobisine mi boyun eğdi? Şimdi faiz artışlarıyla ilgili hiçbir açıklama duymadık” diyerek değerlendirdi. Babacan’ın gündeme ilişkin açıklamaları şöyle: “Bu hükûmetin yapmayacağı bir şey varsa, o da hukuk reformudur. Kimse boşuna beklemesin. Bu hükûmet her konuda U dönüşü yapar ama mesele hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ise bu konuda bir düzenleme hiç beklemeyin. Yönetimde buna inanan bir zihniyet yok.”