Erdoğan, Haccı boykot edecekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında Dışişleri Bakanlığı dönemine dair ifadelerde bulundu.

Davutoğlu, dönemin başbakanı Erdoğan’ın, Suudi Arabistan yönetiminin, Abdülfettah es-Sisi’nin Mısır’daki darbesine destek vermesinden dolayı “Haccı boykot edeceğiz” dediğini söyledi: ““Ben ben barış diplomasisi uygulayan biriyim. Hiçbir zaman gerilimin yanında olmadım. Tam da darbeyle kurban bayramı arasındayız, Sayın Erdoğan, ‘Ahmet bey, Suudi Arabistan’ın Mısır’a verdiği destek dolayısıyla haccı boykot edeceğiz’ dedi. ‘Sayın başbakanım olmaz’ dedim. Mısır’ın adı Arap dünyasında Arapların beynidir. Mısır nereye doğru giderse Arap beyni oraya hareket eder. Demokrasiyi koruyabilseydi Mısır, şu an Arap dünyasında demokratikleşme trendi olurdu. İzin vermediler çünkü demokrasi ve halkların hakim olduğu bir yönetimden herkes korkar.” Haber Merkezi

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