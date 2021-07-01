Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, şirketin yeni anket çalışmasını paylaştı.

Haziran ayı anket sonuçlarına göre AKP oylarının 30’un altına düştüğünü belirten Özkiraz , “Erdoğan her şekilde kaybediyor” dedi. “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda şu kişiler aday olursa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dört adaya karşı kaybettiği belirlendi. Olası senaryolar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında en yüksek oy oranını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile olan yarışında Erdoğan kaybediyor.

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